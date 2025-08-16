Тарас Шпичка, который в прошлом сезоне возглавлял команду SkyUp Futsal и привел ее к бронзовым медалям Экстра-лиги стал главным тренером команды Kyiv Futsal, сообщает пресс-служба столичного коллектива.

Шпичка в прошлом также работал с женской сборной Украины и командой IMS-НУХТ. Начинал он свою тренерскую карьеру на любительском уровне, где с коллективом Манзана 2015 года выиграл Кубок Украины.

До последнего времени команду Kyiv Futsal, которая ранее называлась Аврора, тренировал Евгений Задорожный. Он покинул свою должность после сезона-2024/25, когда стало известно, что Аврора объединяется с командой SkyUp Futsal.

