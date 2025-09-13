Американский защитник Кендрик Томпсон будет выступать за Старый Луцк, сообщает клубная пресс-служба.

Известный украинский баскетболист мобилизовался в ВСУ

Сроки и условия соглашения 29-летнего защитника с волынянами не разглашаются. Кендрик стал первым легионером команды на новый сезон.

"После присоединения Александра Прозапаса к Силам безопасности и обороны начали искать ему замену на украинском рынке, однако не смогли и переключились на легионеров. Мне был нужен стабильный шутер, который понимает европейский баскетбол и способен управлять нападением. Рассчитываю на него, как на одну из главных атакующих опций", – сказал главный тренер команды Антон Мусиенко.

Напомним, Томпсон свою баскетбольную карьеру начал в школе в Кливленде, продолжил в колледже, а после завершения обучения перебрался в Европу. Выступал за команды из Грузии, Эстонии и Косово, а последний сезон провел в Греции, где защищал цвета Near East в третьем дивизионе страны.

К слову, в прошлом сезоне Старый Луцк пробился в плей-офф, но остановился на стадии четвертьфиналов, дважды уступив Киев-Баскету.