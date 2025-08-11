Дмитрий Щиглинский на посту главного тренера Запорожья заменил Александра Пащенко. О назначении нового наставника команды сообщила клубная пресс-служба.

Чемпион баскетбольной Суперлиги подписал украинца, выступавшего за Наполи

Щиглинский уже более 20 лет связан с запорожским баскетболом. Сначала он был игроком, а затем работал тренером в БК Ферро-ЗНТУ (2009-2015) и БК Запорожье (2015-2021, 2022-2024).

Предыдущий главный тренер запорожской команды Пащенко пришел после ухода из коллектива Валерия Плеханова. Во главе Запорожья он не провел ни одного официального матча. От сотрудничества с Запорожьем Александр Пащенко отказался по личным причинам.

БК Запорожье недавно объявил о подписании двух американских легионеров Брекстона Лавингса и Калиба Мэтьюза, а также вернул в команду Кирилла Климанова.

"Ублюдки": тренер сборной Украины разнес баскетболистов, которые отказались играть за национальную команду