Клуб баскетбольной Суперлиги представил нового наставника – он в третий раз возглавил команду
Баскетбольный клуб Запорожье будет тренировать Дмитрий Щиглинский.
Дмитрий Щиглинский на посту главного тренера Запорожья заменил Александра Пащенко. О назначении нового наставника команды сообщила клубная пресс-служба.
Чемпион баскетбольной Суперлиги подписал украинца, выступавшего за Наполи
Щиглинский уже более 20 лет связан с запорожским баскетболом. Сначала он был игроком, а затем работал тренером в БК Ферро-ЗНТУ (2009-2015) и БК Запорожье (2015-2021, 2022-2024).
Предыдущий главный тренер запорожской команды Пащенко пришел после ухода из коллектива Валерия Плеханова. Во главе Запорожья он не провел ни одного официального матча. От сотрудничества с Запорожьем Александр Пащенко отказался по личным причинам.
БК Запорожье недавно объявил о подписании двух американских легионеров Брекстона Лавингса и Калиба Мэтьюза, а также вернул в команду Кирилла Климанова.
"Ублюдки": тренер сборной Украины разнес баскетболистов, которые отказались играть за национальную команду