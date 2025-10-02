Экс-чемпион мира Владимир Кличко ответил на слухи о президентстве в World Boxing.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал информацию о возможном участии в выборах президента World Boxing. Украинец заверил, что по состоянию на сейчас не подавал кандидатуру.

"После обмена информацией с World Boxing, я не являюсь кандидатом на должность президента WB, по крайней мере пока что", – написал Кличко в Instagram.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что среди претендентов на должность могут быть сразу несколько известных имен: Владимир Кличко, бывший чемпион мира в среднем весе и нынешний президент НОК Казахстана Геннадий Головкин, который возглавляет Олимпийскую комиссию при World Boxing, а также президент Федерации бокса Греции Харис Мариолис. Выборы президента организации запланированы на ноябрь.

Напомним, Кличко завершил карьеру в 2017 году после боя против Энтони Джошуа, в котором 49-летний украинец потерпел досрочное поражение. Его профессиональный рекорд – 64 победы (53 нокаутом) и 5 поражений.

