Столичный Киев Кэпиталз проведет первый матч сезона-2025/26 на выезде.

Клуб Киев Кэпиталз, действующий серебряный призер чемпионата Украины, опубликовал календарь матчей команды в объединенной Балтийской лиге, где будут выступать 9 представителей Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.

Первую игру сезона киевская команда проведет 13 сентября на выезде с клубом Земгале из Елгавы – двукратным чемпионом Латвии и второй командой прошлого сезона Балтийской лиги.

Первую домашнюю игру Киев Кэпиталз сыграет 17 сентября. Соперник – ХК Пантер из Эстонии. Как известно, киевляне все свои домашние матчи будут проводить в Пиньках, что в пригороде Риги.

Старт нового чемпионата объединенной Балтийской лиги состоится 6 сентября в Лиепае – местный клуб проведет встречу с литовским клубом Панкс.

После завершения регулярного сезона напрямую в полуфинальную стадию попадут команды, которые займут 1-2 места в турнирной таблице, и два победителя стыковых матчей между коллективами, которые финишируют на 3-6 позициях.

