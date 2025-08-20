Киевский клуб объявил о подписании эстонского нападающего Даниила Фурсы. Контракт с игроком заключен на один год.

28-летний Фурса на протяжении последних четырех сезонов выступал за финский Пантерз. В прошлом сезоне он стал вторым по результативности игроком команды, набрав 44 (16+28) очка в 32 играх чемпионата. Также игрок шестью голами и тремя передачами в четырех матчах плей-офф Балтийской лиги.

Ранее Даниил Фурса выступал в низших дивизионах Германии и Финляндии, а также играл за украинский Кременчуг, с которым стал бронзовым призером чемпионата в сезоне-2018/19. Стоит отметить, что Фурса является игроком национальной сборной Эстонии.

Напомним, что следующий сезон Киев Кэпиталз проведет в Балтийской лиге.

