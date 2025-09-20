Киев Кэпиталз и Лиепая встретились в поединке регулярного сезона Балтийской лиги. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Балтийская лига по хоккею, регулярный чемпионат

Киев Кэпиталз – Лиепая – 4:5 (1:2, 0:2, 3:0, 0:1) ОТ

Шайбы: 1:0 – Фурса, 01:36, 1:1 – Сварс (03:49, бол.), 1:2 – Недрайс (08:12), 1:3 – Сварс (33:01), 1:4 – Садаускас (36:44), 2:4 – Мельников (41:42), 3:4 – Янсонс (55:53, бол.), 4:4 – Беговс (59:04), 4:5 – Озолиньш (61:03).

Титулованный украинский клуб собирается играть в чемпионате Румынии по хоккею

Игроки Киев Кэпиталз первыми добились успеха в матче, но соперники ответили сразу четырьмя голами и получили комфортное преимущество. 4:1. К чести подопечных Олега Тимченко, в завершающем периоде они отыгрались – за 56 секунд до финальной сирены автором спасительной шайбы стал Рустам Беговс.

4:4 – команды продолжили встречу в овертайме. Дополнительная 5-минутка длилась 63 секунды – Карлис Озолиньш принес Лиепае победу.

Кэпиталз уступили впервые в этом сезоне. В дебютном матче кампании Киев Кэпиталз одолел Земгале (3:2 ОТ), а затем обыграл эстонский клуб Пантер (2:1).

25 сентября Киев Кэпиталз ждет поединок в Вильнюсе с местным Хоккей Панкс.

Федерация хоккея Украины не смогла провести заседание из-за отсутствия кворума