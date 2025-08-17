27-летний Эдуардс Гуго Янсонс встретит новый сезон-2025/26 в составе клуба Киев Кэпиталз, который является действующим вице-чемпионом Украины. О подписании латвийца сообщает пресс-служба киевского клуба.

Янсонс начал свою карьеру в Австрии в составе юношеской команды Löwen Austria Stars. Впоследствии он вернулся в Латвию. Там защищал цвета клубов Саги, Призма Рига, Земгале и Динамо.

Имеет Янсонс богатый опыт выступлений за пределами Латвии. Он, в частности, поиграл в свое время в чемпионатах Казахстана, Чехии, Словакии и Польши.

На международном уровне Эдуардс Гуго защищал цвета сборных Латвии – от юношеской и молодежной команд до национальной.

