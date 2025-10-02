Киев Кэпиталз и команда Мого провели поединок регулярного сезона Балтийской лиги. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Балтийская лига по хоккею, регулярный чемпионат

Мого – Киев Кэпиталз – 2:3 (0:3, 2:0, 0:0)

Киев Кэпиталз одержал очередную победу в Балтийской лиге – соперник снова получил 7 голов

Киевский клуб начал встречу мощно и по итогам первого периода имел солидное преимущество над Мого в виде трех голов без ответа.

Похоже, комфортный счет игроков Киев Кэпиталз расслабил, чем хоккеисты Мого воспользовались и почти вернулись в игру, забросив во втором периоде шайбу дважды. 3:2.

К счастью для украинского клуба результат игры после двух 20-минуток оказался финальным. Киев Кэпиталз одержал пятую победу в регулярном сезоне Балтийской лиги и возглавил таблицу сезона, имея одинаковый показатель очков вместе с клубом Земгале.

8 октября Киев Кэпиталз ждет матч против клуба Пантер.

