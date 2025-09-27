Киев Кэпиталз и Энергия из Электреная провели поединок регулярного сезона Балтийской лиги. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Балтийская лига по хоккею, регулярный чемпионат

Киев Кэпиталз – Энергия – 7:2 (3:1, 4:1, 0:0)

Шайбы: Янсонс (11), Фурса (15), Мельников (20), Царковский (27), Карсумс (35, 40), Аугусткальнс (39) – Бинкулис (11), Норейка (30).

Киев Кэпиталз провел третий матч в Балтийской лиге – украинцы впервые потерпели поражение

Ворота Киев Кэпиталз впервые в текущем сезоне защищал Назар Бойко, что стало определенной неожиданностью. Сохранить свои владения "сухими" он не смог – игроки Энергии дважды пробили Бойко, однако тот занес себе в актив 19 сейвов.

В атаке хоккеистки Киев Кэпиталз сыграли мощно и сразу семь раз добились успеха. 7:2 – украинская команда одержала четвертую победу в регулярном сезоне Балтийской лиги. В дебютном матче кампании Киев Кэпиталз одолел Земгале (3:2 ОТ), затем обыграл эстонский клуб Пантер (2:1), далее – проиграл в овертайме Лиепаи (4:5 ОТ) и переиграл литовский клуб Пункс из Вильнюса (7:3).

В воскресенье, 28 сентября, Киев Кэпиталз проведет второй поединок против Энергии из Электреная.

