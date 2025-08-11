Украинский форвард Денис Гончаренко продолжит карьеру в Киев Кэпиталз, сообщает официальный сайт вице-чемпиона Украины.

23-летний нападающий будет выступать за команду Вадима Шахрайчука в течение следующего сезона.

Напомним, Гончаренко – воспитанник херсонского Днепра (выступал за юношеские составы в разных возрастных категориях). После этого перешел в киевский Сокол, цвета которого защищал до сезона 2022/23.

После переезда в США выступал в составе Миссиссисипи Си Вулвз и Уиллмер ВорХоукс. Впоследствии вернулся в Европу, где играл за литовский Каунас Сити и итальянский Перджине. В прошлом сезоне на Апеннинах Гончаренко был лидером команды и в 36 играх чемпионата Италии (IHL) набрал 39 (19+20) очков.

Кроме того, Гончаренко вызывался в молодежную сборную Украины U-20.

