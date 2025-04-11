В пятницу, 11 апреля, Киев Кэпиталз и Кременчуг в седьмом матче финальной серии определят чемпиона Украины сезона 2024/25. Ссылку на трансляцию игры смотрите в этой новости на "Футбол 24+".

Матч Киев Кэпиталз – Кременчуг начнется в 18:00 на ледовой арене “Шалетт”. Вживую встречу можно посмотреть на YouTube-канале Setanta Sports, или в этой новости на "Футбол 24+".

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Напомним, первая игра завершилась победой столичного клуба в овертайме. Во второй встрече Кременчуг восстановил статус-кво. Третий и четвертый матчи были за киевлянами, однако в пятом поединке представители Полтавской области сумели сократить отставание, а в шестом сравняли счет в серии.

Интересно, что судьба титула чемпиона Украины уже второй раз в истории будет решаться в седьмом матче серии. Впервые это случилось в 2020 году, когда Кременчуг завоевал титул в серии с Донбассом.

К слову, Киев Кэпиталз проводит свой второй сезон в истории. В прошлом году команда стала четвертой по итогам регулярного сезона. В свою очередь Кременчуг имеет в своей истории золото чемпионата (2020). В последних трех сезонах он останавливался в шаге от титула, каждый раз уступая Соколу.

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