Киев Футзал и ХИТ попали в одну группу ЛЧ – известны все соперники украинских команд
Определились соперники украинских футзальных клубов в Лиге чемпионов.
Впервые в истории в футзальной Лиге чемпионов выступят сразу две украинские команды: ХИТ и Киев Футзал.
УЕФА официально объявил состав участников турнира. Оба украинских коллектива попали в группу 8 пути B. Против ХИТ и Киев Футзал сыграет словенская Врхника, а также Форса из Южной Македонии.
В 1/8 финала ЛЧ пройдет лишь победитель группы. Основной раунд турнира стартует 28 октября.
Добавим, что в сезоне 2023/24 ХИТ занял третье место в элит-раунде ЛЧ.
