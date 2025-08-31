Впервые в истории в футзальной Лиге чемпионов выступят сразу две украинские команды: ХИТ и Киев Футзал.

УЕФА официально объявил состав участников турнира. Оба украинских коллектива попали в группу 8 пути B. Против ХИТ и Киев Футзал сыграет словенская Врхника, а также Форса из Южной Македонии.

В 1/8 финала ЛЧ пройдет лишь победитель группы. Основной раунд турнира стартует 28 октября.

Добавим, что в сезоне 2023/24 ХИТ занял третье место в элит-раунде ЛЧ.

