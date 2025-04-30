В среду, 30 апреля, состоялся второй поединок финальной серии между Киев-Баскетом и БК Днепр. Отчет об игре читайте на "Футбол 24+".

Плей-офф Суперлиги. Серия за 1 место, второй матч

Киев-Баскет – БК Днепр – 73:56 (21:15, 16:18, 24:5, 12:18) (счет в серии – 1:1)

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Борьба за золото баскетбольной Суперлиги между Киев-Басктетом и Днепром продолжилась во втором матче. Столичная команда сумела реабилитироваться за поражение в первой игре и сравняла счет в серии.

Гости провалили первую четверть, уступив сопернику 6 очками. Во втором отрезке днепрянам удалось выровнять игру и завершить его с +2. А дальше была позорная третья четверть, в которой БК Днепр потерпел унизительный разгром – 5:24. Шесть очков преимущества в последнем периоде не сделали погоды и не спасли действующего чемпиона от поражения.

Обладатель золотых медалей Суперлиги определится в решающем третьем матче. Он состоится в субботу, 3 мая.

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