Киев-Баскет вынужден оплатить штраф из-за поведения болельщицы на матче первого полуфинала с БК Ровно, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Суперлига, полуфинал: Киев-Баскет повел в серии против Ровно

Агрессивная фанатка выкрикивала в адрес форварда ровенчан Бода Брауна бранные высказывания расистского характера. Как следствие, руководство Киев-Баскет вынуждено уплатить штраф в виде обязательного денежного взноса в ФБУ в размере 20 000 грн. Кроме этого, необходимо провести профилактическую работу с болельщицей с целью недопущения подобной ситуации в будущем.

Отмечается, что согласно ч. 2 статьи 80 Дисциплинарного кодекса ФБУ: "Клуб отвечает за высказывания и/или выкрики болельщиков до, во время и после игры, содержащие оскорбления, в частности с использованием мегафона, на почве религиозной, расовой, половой принадлежности, цвета кожи, языка, направленные на унижение человеческого достоинства; за изготовление и демонстрацию плакатов, пропагандирующих нацизм и фашизм; а также за любыекакие другие акты дискриминации и/или расизма или пренебрежения, политическую рекламу и агитацию, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию игроков, тренеров, официальных лиц и сопровождающих команду лиц, организованных болельщиков-гостей, зрителей, судей, комиссара, судей за секретарским столом и делегата ФБУ".

Напомним, в первом матче Киев-Баскет одержал верх над БК Ровно со счетом 75:69. Повторная встреча состоится 17 апреля.

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