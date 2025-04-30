В среду, 30 апреля, состоится поединок, в котором может определиться чемпион баскетбольной Суперлиги. Смотрите видео поединка между Киев-Баскетом и БК Днепр на "Футбол 24+".

Дуэль между Киев-Баскетом и действующим чемпионом Украины БК Днепр состоится в столичном ПС Венето и начнется в 18:00.

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В прямом эфире матч можно будет посмотреть на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины, или в этой новости на "Футбол 24+".

В первом матче победил БК Днепр. В случае победы Киев-Баскета будет сыгран третий матч, который запланирован на 3 мая.

Напомним, на пути к финалу днепровский коллектив одолел Говерлу и Черкасские Мавпы, а БК Днепр прошел Старый Луцк и Ровно.

К слову, накануне состоялся второй матч бронзовой серии Суперлиги, в котором Черкасские Мавпы сравняли счет в противостоянии с Ровно.

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