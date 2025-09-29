Людмила Киченок и австралийка Эллен Перес провели вторую встречу парного разряда на турнире серии WTA 1000 в Китае. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекин (Китай), пары, хард, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия) – 3:6, 0:6

Людмила Киченок с классным камбэком победно стартовала в паре на супертурнире в Пекине

Людмила Киченок и Эллен Перес на пекинском супертурнире стартовали с победы с камбеком над парой Жаклин Кристиан (Румыния) / Лейла Фернандес (Канада) – 4:6, 6:3, 10:7. После этого им пришлось встретиться с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. В середине сентября Людмила Киченок вместе с Мартой Костюк играли против этого дуэта в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг Украина – Италия и потерпели поражение в двух партиях (2:6, 3:6).

Эррари и Паолини оказались сильнее украинской теннисистки и ее партнершу из Австралии и на этот раз. Встреча снова завершилась в их пользу в двух сетах – 3:6, 0:6. Поединок продолжался 53 минуты.

18-летняя Елизавета Котляр выиграла турнир ITF во Франции