Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Эллен Перес прошла в 1/4 финала крупного турнира в Цинциннати (США).

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/8 финала, пары

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Хейли Баптист (США) / Джессика Пегула (США) – 6:4, 7:5

Во втором раунде тысячника Киченок и австралийка Эллен Перес в двух сетах обыграли американский дуэт Хейли Баптист и Джессики Пегулы. Матч длился 1 час и 13 минут.

Это была первая встреча теннисисток. Баптист и Пегула проводили свои первые совместные соревнования. В следующем туре Киченок и Перес сыграют против американки Николь Мелихар и "нейтральной" россиянки Людмилы Самсоновой.

Добавим, что Людмила Киченок является единственной украинской теннисисткой, которая до сих пор продолжает выступления в Цинциннати.

