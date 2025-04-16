Надежда Киченок не смогла пробиться в четвертьфинал турнира с призовым фондом в миллион долларов.

WTA 500, Porsche Tennis Grand Prix (Штутгарт), 1/8 финала

Александра Панова (Россия)/Фанни Штоллар (Венгрия) – Надежда Киченок (Украина)/Сюй Ифань (Китай) – 4:6, 6:1, 10:5

Ястремская вместе со своей обидчицей остановилась в шаге от полуфинала в Штутгарте – до камбека было совсем близко

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с китаянкой Сюй Ифань не смогла пройти российско-венгерский дуэт в 1/8 финала турнира в Штутгарте. Матч длился 2 часа 18 минут. Это была первая встреча соперниц. Украинка с китаянкой впервые сыграли в одном дуэте. Сюй Ифань стала уже пятой партнершей Надежды Киченок с начала года в парном разряде на различных турнирах.

Первый сет был за украинско-китайской парой, а во втором торжествовали соперницы. В решающей партии победа осталась за Пановой и Штоллар – 10:5. Таким образом, Надежда Киченок покидает парный турнир в Штутгарте уже после первого матча.

Напомним, ранее со стадии четвертьфинала парного турнира вылетела другая украинка – Даяна Ястремская (вместе с латвийкой Еленой Остапенко).

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