Украинка Надежда Киченок в паре с Сюй Ифань из Китая не смогли преодолеть 1/8 финала теннисного турнира WTA 1000 в Мадриде.

Mutua Madrid Open WTA 1000, парный разряд, второй круг.

Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Альона Остапенко (Латвия) – Надежда Киченок (Украина)/Сюй Ифань (Китай) – 6:1, 7:6(5)

После победы над дуэтом "нейтральной" Пановой и венгерки Штоллар Киченок и Ифань попали на третьих сеяных во втором круге соревнований – Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Алены Остапенко из Латвии.

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Матч длился 1 час и 27 минут и завершился поражением для пары украинки в двух сетах со счетами 6:1 и 7:6(5). Дуэт Киченок/Ифань за игру совершил 3 двойные ошибки и 2 брейка. Их соперницы тоже не сделали эйсов, 2 раза ошиблись на подаче и сделали 4 брейка. Во второй партии Киченок и Ифань вели в счете 5:3, однако очень быстро он стал 5:6.

Стоит добавить, что это была первая встреча соперниц между собой. В следующем раунде Шувей и Остапенко сыграют с победительницами матча Беатрис Хаддад Мая (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия) – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе – "нейтральные"). К слову, ранее на этом же турнире в одиночном разряде ранее в одиночном разряде украинка Марта Костюк выбила россиянку Кудерматову и вышла в 1/8 финала.

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