Украинка Надежда Киченок в паре с китаянкой Сюй Ифань успешно начали участие на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

Турнир Mutua Madrid Open WTA 1000, Мадрид. Первый круг, парный разряд.

Надежда Киченок (Украина)/Сюй Ифань (Китай) – Александра Панова (нейтральная)/Фанни Штоллар (Венгрия) 6:0, 6:3

Уже в первом круге для украинки Надежды Киченок в паре с китаянкой Сюй Ифань встретилась с "нейтральной" Александрой Пановой и теннисисткой из Венгрии – Фанни Штоллар.

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Поединок завершился довольно уверенной победой дуэта украинки и китаянки со счетами 6:0 и 6:3 в двух сетах. В общем, матч длился 54 минуты, а за игру Киченок и Ифань дважды подали навылет, сделали 1 двойную ошибку и 5 брейков.

Интересно, что это была лишь вторая игра в паре для Киченок для Ифань – первая также была против Пановой и Штоллар неделю назад в Штутгарте (завершилась поражением дуэта украинки). Добавим, что в следующем круге соревнований Киченок и Ифань сыграют с победительницами матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Альона Остапенко (Латвия) – Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлз (Великобритания).

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