Турнир Mutua Madrid Open WTA 1000, Мадрид (Испания), парный разряд, грунт, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина)/София Кенин (США) – Моника Никулеску(Румыния)/Катаржина Питер (Польша) – 2:0 (7:5, 6:3)

Киченок прошла во второй круг парного разряда WTA 1000 в Мадриде – реванш против дуэта россиянки и венгерки

Украинка Людмила Киченок в тандеме с американкой Софией Кенин одолели румыно-польскую пару теннисисток и пробились в 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Мадриде.

В первой партии Николеску и Питер заставили попотеть Людмилу с партнершей, но все же отдали сет со счетом 5:7. А во второй партии украинка с американкой довели матч до комфортной победы – 6:3.

Теперь Людмила Киченок вместе с Кенин ожидают, когда станут известны имена их супрниц в 1/8 финала мадридского турнира.

Добавим, что Надежда Киченок, сестра Людмилы, также пробилась в эту стадию соревнований в паре с китаянкой Сюй Ифань.

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