Надежда Киченок сыграет в полуфинале парного разряда на турнире WTA 250 в Гамбурге, который проводится на грунте.

WTA 250 Гамбург, грунт, пары, 1/4 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Ирина Бара (Румыния) / Ралука Шербан (Кипр) – 6:4, 7:5

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Надежда Киченок и японка Макото Ниномия имеют на турнире первый номер посева. Как следствие, их шансы на победу оцениваются выше, чем у всех остальных участниц.

В четвертьфинале Киченок и Ниномия в двух сетах за 1 час 36 минут переиграли пару Ирина Бара (Румыния) / Ралука Шербан (Кипр).

В первом сете борьбы не было, поскольку доминирование украинско-японского дуэта было сильным. Во второй партии все решилось в заключительных геймах, когда Киченок и Ниномии удался брейк в 11-м гейме, после чего они на своих мячах закрыли матч.

В полуфинале украинку и японку ждет встреча с парой Моюка Утидзима (Япония) / Чжэн Сайсай (Китай), которая имеет третий номер посева.

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