Людмила Киченок в дуэте с Эллен Перес из Австралии преодолели барьер 1/16 финала Уимблдона 2025 года.

Уимблдон-2025, трава, пары, 1/16 финала

Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 4:6, 1:6

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Киченок и Перес, имея седьмой номер посева, не испытали проблем с выходом в третий круг Уимблдонского турнира, уверенно переиграв Магду Линетт из Польши и Бернарду Перу из США.

Победу в первом сете украинка и ее партнерша одержали благодаря одному брейку, который они сделали в десятом гейме, ставшем завершающим. Вторая партия прошла под полным контролем Киченок и Перес.

Вся встреча длилась 67 минут.

В 1/8 финала Людмила Киченок и Эллен Перес встретятся с десятой парой турнира Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).

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