Шарон Локеди наконец закрыла гештальт, который не давал ей покоя весь год.

В понедельник, 21 апреля, в США состоялся легендарный Бостонский марафон. Забег у женщин с рекордным временем выиграла представительница Кении Шарон Локеди.

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Интересно, что 31-летняя спортсменка в прошлом году финишировала второй. На последней миле (примерно 1,6 километра) Шарон оторвалась от двукратной чемпионки Эллен Обири и пересекла финишную ленту со временем 2 часа 17 минут 22 секунды. Такой результат позволил ей на 2 минуты побить рекорд эфиопки Бузунеш Деба, который был установлен в 2014 году (2:19:59).

Эллен Обири с отставанием в 19 секунд финишировала второй, потеряв шанс стать первой женщиной с тремя победами подряд со времен Фатумы Роба из Эфиопии в 1997-1999 годах.

Бронзу Бостонского марафона выиграла представительница Эфиопии Ялемзерф Егуалев (2:18:06).

129th BOSTON MARATHON (2025)

Podio Femenino



LOKEDI, Sharon (KEN) 2:17:22

OBIRI, Hellen (KEN) 2:17:41

YEHUALAW, Yalemzerf (ETH) 2:18:06#BostonMarathon pic.twitter.com/i59JFnWvvV — ???? ??????  (@jeangalian) April 21, 2025