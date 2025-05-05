Кениец лишился "золота" из-за курьеза перед финишем – не смог правильно повернуть
Винсент Кибет Лангат допустил роковую ошибку перед финишной прямой во время забега в Токио.
Кениец Винсент Кибет Лангат стал главным неудачником забега на 10 км на соревнованиях ASICS Speed Race в Токио, хотя и занял третье место.
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Лангат был лидером перед финишной прямой, которая открылась после заключительного поворота на дистанции. Однако Винсент Кибет, несмотря на указания стюарда, поворот не заметил, а среагировал на него с опозданием.
В итоге лидерство перешло к Джемалю Эмеру, который первым пересек финишную линию. Его время – 27:10. Вторым стал кениец Виктор Кипруто. Лангат замкнул призовую тройку.
После финиша Винсент Кибет не мог поверить в то, что случилось, и еще долго ходил, держась руками за голову.
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