Винсент Кибет Лангат допустил роковую ошибку перед финишной прямой во время забега в Токио.

Кениец Винсент Кибет Лангат стал главным неудачником забега на 10 км на соревнованиях ASICS Speed Race в Токио, хотя и занял третье место.

Трехкратная олимпийская чемпионка хочет пробежать одну милю за рекордное время

Лангат был лидером перед финишной прямой, которая открылась после заключительного поворота на дистанции. Однако Винсент Кибет, несмотря на указания стюарда, поворот не заметил, а среагировал на него с опозданием.

В итоге лидерство перешло к Джемалю Эмеру, который первым пересек финишную линию. Его время – 27:10. Вторым стал кениец Виктор Кипруто. Лангат замкнул призовую тройку.

После финиша Винсент Кибет не мог поверить в то, что случилось, и еще долго ходил, держась руками за голову.

MISTSTEP: Vincent Kibet Langat, a Kenyan runner, lost the ASICS Speed Race 10K in Tokyo on May 3, 2025, after missing a critical turn near the finish line, allowing Ethiopia’s Jemal Yimer to win in 27:10, as reported by World Athletics



Langat, a seasoned runner with a strong… pic.twitter.com/PAYjTS2M9A — Sahara Wire (@SaharaWire) May 5, 2025

Магучих прокомментировала сверхмощный старт на Бриллиантовой лиге и уже заговорила об обновлении мирового рекорда