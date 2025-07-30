После очередной победы Усика эксперты заговорили о том, смог бы Александр победить лучших бойцов в истории. На эту тему пофантазировал и катмен украинца Расс Анбер.

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"Джека Демпси или Рокки Марчиано Усик бы точно победил. Они никогда не дрались с левшами.

Ларри Холмс, Мухаммед Али и Леннокс Льюис были бы более опасными соперники для Александра – но никто из них не был бы явным фаворитом в поединке с Усиком. Это были бы незабываемые бои.

Александр, по моему мнению, доказал, что входит в двадцатку лучших бойцов в истории. Он может уже даже в первой десятке", – цитирует Анбера Boxing Scene.

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