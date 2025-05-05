Состоялись очередные игры плей-офф НБА 2024/25. Результаты и отчет о матчах читайте в этой новости на "Футбол24+".

Плей-офф НБА 2024/25

Первый раунд

Хьюстон – Голден Стейт – 89:103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)

Голден Стейт выиграл серию 4:3

Второй раунд

Кливленд – Индиана – 112:121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)

Индиана повела в серии 1:0

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Голден Стэйт в решающем седьмом матче серии сумел дожать Хьюстон. Уорриорз во главе со Стефеном Карри исправились за ошибки в шестой игре и оформили проход в следующий раунд плей-офф. Там они встретятся с Миннесотой.

Steph Curry becomes the oldest guard in NBA history to score 20+ PTS in a Game 7. pic.twitter.com/YCAzAUNN9h — Real Sports (@realapp_) May 5, 2025

Уже во втором раунде на выбывание Индиана индиана встретилась с Кливлендом. Пейсерс забрали первую четверть, но Кавальерс не отставали на протяжении всего матча. 33 очка Донована Митчела за матч оказалось недостаточно для Кливленда, чтобы одержать победу. Благодаря этой победе Индиана вышла вперед в серии.

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