Карри получил травму в игре против Миннесоты – тренер Голден Стейт рассказал детали повреждения
12:43 - Читати українською
Защитник Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри получил повреждение в первой игре серии против Миннесоты.
Наставник Голден Стейт Стив Керр рассказал ESPN о повреждении Стефена Карри в игре с Миннесотой.
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"Пока мы настраиваемся на то, что Карри не сможет сыграть в следующем матче. Мы не знаем точно, но трудно представить, что он выйдет на паркет с такой травмой", – сообщил тренер Уорриорз.
Добавим, что Голден Стэйт без Карри сумел победить Миннесота Тимбервулвз со счетом 99:88 в первом матче серии плей-офф НБА.
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