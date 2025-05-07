Наставник Голден Стейт Стив Керр рассказал ESPN о повреждении Стефена Карри в игре с Миннесотой.

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"Пока мы настраиваемся на то, что Карри не сможет сыграть в следующем матче. Мы не знаем точно, но трудно представить, что он выйдет на паркет с такой травмой", – сообщил тренер Уорриорз.

Добавим, что Голден Стэйт без Карри сумел победить Миннесота Тимбервулвз со счетом 99:88 в первом матче серии плей-офф НБА.

Steph Curry went to the locker room after an apparent leg injury pic.twitter.com/xS3D5mW5Vo — Bleacher Report (@BleacherReport) May 7, 2025

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