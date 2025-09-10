Испанский теннисист Карлос Алькарас, который, выиграв US Open-2025, стал шестикратным чемпионом турниров серии Grand Slam, является единственным игроком в 2025 году, кто имеет более 1000 виннерсов на мейджорах в мужском одиночном разряде. Об этом информирует OptaAce.

Второй показатель в Туре у Янника Синнера (877), а замыкает топ-3 Новак Джокович (859). Далее идут два американца Бен Шелтон (695) и Тейлор Фриц (618).

Карлос Алькарас, напомним, в финале Открытого чемпионата США переиграл Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) и во второй раз стал чемпионом американского мейджора. Всего в активе испанца шесть чемпионских титулов серии Grand Slam.

