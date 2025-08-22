Украинский боксер Карен Чухаджян получил шанс завоевать сразу два чемпионских титула в полусреднем весе. Как сообщает промоутерская организация King of Kings в Instagram, следующий поединок украинца состоится 11 октября в латвийской Риге.

Соперником Чухаджяна станет 28-летний аргентинец Джоэль Маркос Мафауд (13-1, 5 KO). На кону будут стоять пояса WBO International и IBF International. Чухаджян последний раз выходил в ринг в мае, когда одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Кристианом Хавьером Аялой и завоевал пояс WBO International.

В общем аргентинец имеет в профессиональном активе 13 побед и только одно поражение. Мафауд владеет титулом WBO Latino в полусреднем весе, который завоевал в ноябре 2024 года. В августе 2025-го он успешно защитил этот пояс в поединке с Хосе Уго Азеведо. Сейчас аргентинец находится на серии из четырех побед подряд.

