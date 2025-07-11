Украинская спортсменка подписала контракт с клубом Девелопрес из Жешува. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Детали соглашения не разглашаются.

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В сезоне 2024/25 Девелопрес стал чемпионом страны и обладателем Кубка Польши. В следующем сезоне команда будет играть в волейбольной Лиге чемпионов. Последним клубом Дорсман был польский Быдгощ, с которым она дошла до четвертьфинала плей-офф.

Ранее Светлана выступала за Северскодончанку (2009-2016), азербайджанские Азерьол (2016/17) и Азеррейл (2017/18), с которым стала чемпионкой Азербайджана, польский Островец (2018/19) российский Липецк (2019-2021), и Прометей из Каменского, за который играла до распада клуба летом 2024 года.

В 2017 году Светлана Дорсман выиграла Золотую Евролигу в составе сборной Украины. Старт нынешнего международного сезона спортсменка пропустила из-за травмы колена.

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