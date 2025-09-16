Мужская сборная Украины по волейболу во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2025 года одержала победу в трех сетах над командой Алжира – 25:17, 25:12, 25:11.

Украина одержала уверенную победу во втором матче на ЧМ-2025 по волейболу – шансы на плей-офф остаются

"Надеюсь, что удовлетворили всех болельщиков, которые любят волейбол. 3:0, победа, это важно. А неважно, как команда себя чувствует, как выгрызает очко за очком даже в таком противостоянии. Но есть победа, надеюсь, все довольны.

Реакция на соцсети? Провокационный вопрос, можно очень много на эту тему говорить. А вы думаете, что эта победа не будет иметь негативной критики? Будет всегда, и есть она. Просто наши люди не умеют болеть и радоваться, а также принимать поражения. Это спорт, мы тоже люди. Мы, спортсмены, у нас тоже иногда не получается на площадке, но у людей, которые работают на работе, тоже не всегда все получается, да? Надо уметь критиковать и воспринимать все ситуации, которые происходят в мире.

Никто голову и руки не опускает. Будем пересматривать прежде всего нашу игру, которую мы с ними провели, что у нас против них выходило. Будем пересматривать, как они здесь играли, потому что не все игроки приехали из того состава, который против нас играл. Попробуем навязать свою игру, показать хорошую игру на подаче, сделать несколько монстерблоков. Ребята шутили, что надо съесть пасту перед игрой", – цитирует Семенюка Суспільне спорт.

В заключительной игре группы команда Украины 18 сентября в 16:30 по киевскому времени встретится с командой Италии.

