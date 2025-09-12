Мужская сборная Украины по теннису по итогам первого игрового дня матчевой встречи с командой Доминиканской Республики повела в счете 2:0. Владислав Орлов переиграл Роберто Сид Суберви в двух сетах (6:2, 6:1), а Вячеслав Белинский одержал победу над Петером Бертраном в трех партиях (6:4, 4:6, 7:6).

Сборная Украины начала Кубок Дэвиса с разгромной победы – Орлов разбил первую ракетку соперника

О матче Владислав Орлов – Роберто Сид Суберви (6:2, 6:1)

"В этом матче счет абсолютно не по игре. Сначала у Орлова было определенное преимущество, он лучше начал. В конце второго сета он также добавил, а вот в середине матча была абсолютная равная игра. Владу удалось взять несколько важных геймов, в которых он проигрывал, и поэтому такой счет. Он, как всегда, проявил себя в игре за сборную, максимально выложился, почувствовал кураж, и тактически все сложилось", – цитирует Терещука Большой теннис Украины.

О матче Вячеслав Белинский – Петер Бертран (6:4, 4:6, 7:6)

"У меня были надежды, что будет более простая победа. Слава очень классно показывал себя на тренировках, но это был первый его матч в статусе первого номера сборной, наверное, это повлияло. Играл очень скованно поначалу, не в свою игру, не в ту, о которой они накануне говорили с тренером. Я тоже говорил с его тренером на тренировках и было много разговоров о том, к чему они идут. Сегодня большую часть матча он играл не в эту игру.

К счастью, как это не странно звучит, у него начались судороги. С одной стороны, да, это тяжело физически, а с другой – после пережитого стресса он заиграл свободно, так, как он любит. Как я помню еще с его выступлений в юношеской сборной, что когда ему хуже всего, он показывает себя лучше всего.

В решающей партии были такие эмоциональные качели. Казалось, что при счете 5:3, 30:0 все в его руках. Но не сложилось. И наоборот: 5:6, 0:40 и тут Слава как Слава, кажется, выиграл 11 розыгрышей подряд после этого. И уже в конце мы видели, что соперник, который 2,5 часа был ментально просто роботом, и тут с таким же спокойным лицом Слава просто его сломал. Результат, конечно, очень классный. Нужно время отойти от этого матча. И дальше будет тренировка у Алексея Крутых и Александра Овчаренко, и мы будем готовиться к завтрашнему дню".

О предстоящем парном матче

"Нужно время, чтобы понять, в каком состоянии Слава (Белинский). У нас есть Саша (Овчаренко), Алексей (Крутых), который может сыграть пару. Я думаю, что Влад настроен и он может сыграть и пару, и одиночку, потому что его одиночный матч будет последний, поэтому у него будет время восстановиться. Официально до 10 часов я должен сделать или не сделать изменения. Сейчас надо, чтобы эмоции утихли и с холодной головой подойти к планированию на завтра".

Украина драматично "выгрызла" 2:0 на Кубке Дэвиса – первый номер "сине-желтых" отыграл три матчпойнта