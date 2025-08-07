Петр Шотурма после длительного восстановления готов снова радовать болельщиков своей игрой.

Вчера (6 августа) Ураган проводил контрольный матч против Альянса. Иванофранковцы разгромили соперника со счетом 5:2, но не менее важным событием стало возвращение их капитана.

Лидер сборной по футзалу не хочет играть в Украине – обладатель "бронзового мяча" объяснил причину

Петр Шотурма 2 октября 2024 года получил жуткую травму колена в полуфинале чемпионата мира против сборной Бразилии. Украина проиграла тот матч со счетом 2:3, но в поединке за бронзу разбила Францию 7:1 и впервые в своей истории выиграла медали ЧМ. Шотурма заплатил за это немалую цену – две операции и 10 месяцев вне площадки.

Теперь 33-летний вингер снова готов помочь сборной и клубу, который уже 30 августа открывает новый сезон топ-матчем против действующего чемпиона Украины – ХИТа.