Капитан сборной Украины по баскетболу нашел новую команду в Испании – ранее он играл за Барселону
Украинский баскетболист Артем Пустовой перейдет в Морабанк Андорра.
Бывший игрок Барселоны Артем Пустовой останется в элитном дивизионе Испании.
Барселона стремится подписать капитана сборной Украины по баскетболу – Каталонцы хотят вернуть легионера из Индонезии
Команда Морабанк Андорра официально объявила о подписании контракта с 33-летним украинцем. Соглашение рассчитано на 2 сезона.
Украинский центровой провел 10 сезонов в элитном дивизионе Испании. Он выступал четыре сезона за Обрадойро, три за Барселону, и по сезону за Гран-Канарию, Мурсию и Ховентуд.
В активе Пустового 281 матч в чемпионате Испании. В сезоне 2024/25 в составе Ховентуда Артем набирал в среднем 9.5 очка и делал 3.4 подбора за матч.
Леброн может покинуть Лейкерс – источник назвал следующую команды легенды