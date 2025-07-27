Бывший игрок Барселоны Артем Пустовой останется в элитном дивизионе Испании.

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Команда Морабанк Андорра официально объявила о подписании контракта с 33-летним украинцем. Соглашение рассчитано на 2 сезона.

Украинский центровой провел 10 сезонов в элитном дивизионе Испании. Он выступал четыре сезона за Обрадойро, три за Барселону, и по сезону за Гран-Канарию, Мурсию и Ховентуд.

В активе Пустового 281 матч в чемпионате Испании. В сезоне 2024/25 в составе Ховентуда Артем набирал в среднем 9.5 очка и делал 3.4 подбора за матч.

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El pivot internacional ucraïnès, que compta amb una dilatada trajectòria a l’ACB, firma per les pròximes dues temporades.#NomesAqui #MaiPor — MoraBanc Andorra (@morabancandorra) July 26, 2025

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