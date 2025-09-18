"Я недоволен, команда недовольна результатом. Выложили все силы на площадке, но нам еще работать, работать и работать. Большая разница в ошибках? Мы должны были рисковать, агрессивнее атаковать, выбирать какие-то нестандартные ситуации по своему усмотрению. Склонялись на статистические данные, но Италия сегодня была лучше.

Небольшое количество ошибок у Италии? Хорошую тактику, значит, на эту игру подготовили и достаточно удачно играли. Но я бы не сказал, что мы плохо с ними играли – тоже хорошую игру показали. Первые две партии даже они не знали, что делать, ждали, пока мы ошибемся. А мы не использовали свои моменты и шансы. Надо было больше на "холодную" голову сыграть в определенных моментах, спокойнее довести мяч, что летит тебе в руки, допасовать, подать. Возможно, мы бы и переломили этот матч в нашу пользу, но это волейбол, надо уметь проигрывать.

Итог сезона? В Лиге наций нас не ждали такого результата, а мы показали, что мы можем, и уже тогда соперники начали нас оценивать иначе, потому что перед этим недооценивали. Мы показали хороший, высокий уровень, но не смогли его удержать на чемпионате мира. В начале сезона было удачно, но конечный результат показал, что нам много есть над чем работать. Мне также есть к чему расти, и я недоволен своим результатом", – цитирует Семенюка Суспільне Спорт.

