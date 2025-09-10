"Его приглашали на матч, но его здесь нет. Я в этом участия не принимал, у нас разделены функции, и я отвечаю только за спортивную часть. Посмотрим, как будет на следующих играх.

У нас хорошие отношения, и он был в команде на последних матчах. Там по-разному складывались результаты – они были негативными, потому что мы проиграли три последних поединка. Сейчас его в команде нет, а дальше – будет видно", – приводит слова Терещука ВТУ.

Напомним, сборная Украины по теннису встретится с Доминиканской республикой в рамках Второй мировой группы Кубка Дэвиса. Матчевая встреча состоится 12-13 сентября на грунтовых кортах Анталии (Турция).

Добавим, что в состав "сине-желтых" на матч попали Александр Овчаренко (ATP № 385), Вячеслав Белинский (АТР № 411), Алексей Крутых (АТР № 452) и Владислав Орлов (АТР № 554).

