У Логана Кутюра хронический лобковый остит, из-за чего хоккеист не может продолжать выступать, сообщает ESPN.

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В ближайшее время Сан-Хосе Шаркс проведет совместную пресс-конференцию, на которой будет объявлено об этом. Отмечается, что Кутюр будет оставаться в долгосрочном резерве для травмированных, что означает о завершении карьеры одного из лучших в истории клуба.

Напомним, Логан выступает в составе Сан-Хосе с 2009 года, а начал профессиональную карьеру еще в 2007-м. Сейчас Кутюр имеет еще два года по контракту с Шаркс. Отметим, что в составе своего клуба Логан доходил до финала Кубка Стэнли в сезоне-2015/16, где они уступили Питтсбургу.

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