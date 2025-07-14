Канело сделал баснословную ставку на реванш Усик – Дюбуа – сумма впечатляет
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес выбрал победителя предстоящего мегафайта.
Альварес уверен в том, что украинец Александр Усик сможет во второй раз выиграть у британца Даниэля Дюбуа, как это ему удалось в первом поединке, который в августе 2023 года состоялся в Польше.
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В подтверждение своей уверенности мексиканец сделал ставку на победу украинского чемпиона. Канело сообщил в сети Х, что поставил на Усика 500 тысяч долларов. Если прогноз окажется верным, то Сауль получит 630 тысяч долларов.
Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. Первый поединок украинца и британца был завершен досрочно в девятом раунде – Усик одержал победу техническим нокаутом.
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