Альварес уверен в том, что украинец Александр Усик сможет во второй раз выиграть у британца Даниэля Дюбуа, как это ему удалось в первом поединке, который в августе 2023 года состоялся в Польше.

Легендарный Канело сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа: "У него невероятная концентрация"

В подтверждение своей уверенности мексиканец сделал ставку на победу украинского чемпиона. Канело сообщил в сети Х, что поставил на Усика 500 тысяч долларов. Если прогноз окажется верным, то Сауль получит 630 тысяч долларов.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. Первый поединок украинца и британца был завершен досрочно в девятом раунде – Усик одержал победу техническим нокаутом.

Over the past five years, Usyk has beaten the best. Oleksandr has very strong stamina; he’s very technical and smart. When I see someone with that kind of focus, I back them. That’s why I placed a big bet on his victory. Oleksandr, you do you! https://t.co/eBmeGChs3y — Canelo Alvarez (@Canelo) July 11, 2025

Стали известны точные гонорары Усика и Дюбуа за реванш – рекордные суммы