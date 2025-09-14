Американец Теренс Кроуфорд выиграл у мексиканца Сауля Канело Альвареса единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), завоевав абсолютное чемпионство во втором среднем весе, добавив его к полусреднему и первому полусреднему весу.

Кроуфорд побил Канело, стал абсолютом второго среднего веса и установил историческое достижение – ВИДЕО

После победы Кроуфорд заявил, что он отныне является лицом бокса.

"Канело больше нет. Теперь я – лицо бокса. Я лучший боец pound-for-pound в мире", – рассказал Кроуфорд в эфире Netflix.

"Чувствую себя прекрасно. Я – победитель, поэтому я и нахожусь в этом месте. Так что здесь нет поражения. Я достиг всего, чего только мог, поэтому я не боюсь рисковать. Я с удовольствием принимаю сражения с такими замечательными боксерами (как Теренс). Если мы снова выйдем на ринг, то будет замечательно. Кроуфорд отличный боец. Естественно, я отдаю ему должное", – заявил Альварес после боя.

