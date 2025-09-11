Победитель поединка между Саулем Канело Альваресом и Теренсом Кроуфордом станет обладателем специальной награды.

"Вчера вечером в Fountainbleau Las Vegas мой друг Рашин наконец-то принес невероятный перстень, который будет вручен победителю боя Канело против Кроуфорда.

Это – зрелищный перстень в стиле Super Bowl, созданный моим другом Джейсоном", – поделился президент WBC Маурисио Сулейман.

Напомним, что поединок Альварес – Кроуфорд состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором полусреднем весе, которым владеет Альварес.

