Сауль Канело Альварес и Теренс Кроуфорд встретятся на ринге в ночь на 14 сентября.

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО) сойдутся в бою за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Поединок состоится в Лас-Вегасе (США).

Накануне встречи оба боксера показали одинаковый вес – 75 килограммов 975 граммов.

Кстати, Канело и Кроуфорд разыграют не только четыре престижных титула, а и специальный пояс от журнала The Ring.

Ко всему прочему, по данным издания Evening Standard, суммарный гонорар поединка составит 200 миллионов долларов США: Альварес получит 150 миллионов долларов, а Кроуфорд – 50 миллионов долларов.

