Канадийка Кэмрин Роджерс защитила титул чемпионки мира по метанию молота, показав седьмой результат в истории.

ЧМ-2025 по легкой атлетике. Метание молота, женщины. Финал

1. Кэмрин Роджерс (Канада) - 80.51 м

2. Цзе Жао (Китай) - 77.60 м

3. Цзяле Чжан (Китай) - 77.10 м

Финал женского метания молота на чемпионате мира-2025 в Токио стал триумфом для канадки Кэмрин Роджерс. Действующая олимпийская чемпионка уже во второй попытке метнула снаряд на 80.51 м, установив новый лучший результат сезона в мире и одновременно защитив титул чемпионки мира.

Результат Роджерс превзошел предыдущий рекорд сезона, который принадлежал американке Брук Андерсен (79.29 м), сразу на 1.20 м. Этот бросок стал седьмым в списке лучших результатов за всю историю дисциплины. Выше бросать удавалось только легендарной польской спортсменке Аните Влодарчик.

Ближайшей соперницей канадки стала бронзовая призерка Олимпийских игр в Париже Цзе Жао из Китая. Ее результат - 77.62 м, на 2.89 м меньше, чем у Роджерс. Бронзовую награду завоевала китаянка Цзяле Чжан. К борьбе за награды также присоединялись действующая чемпионка Европы Сара Фантини и французская ветеранка Рено Лавиллени, однако они остались вне пьедестала.

Для Кэмрин Роджерс эта победа стала особенной: она второй раз подряд выиграла чемпионат мира (после триумфа в 2023 году) и подтвердила статус главной звезды мирового метания молота.

