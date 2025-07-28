Лейла Фернандес и "нейтралка" Анна Калинская встретились в финале турнира WTA 500 в Вашингтоне. Результат и отчет о встрече – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 500 Вашингтон, хард, финал

Лейла Фернандес (Канада, WTA № 36) – Анна Калинская (WTA № 48) – 6:1, 6:2

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22-летняя Фернандес не испытала никаких проблем в финальной встрече турнира против Анны Калинской, которая родом из России и выступает в так называемом "нейтральном" статусе. Лейла победила в двух сетах за 70 минут.

Фернандес в седьмой раз в карьере сыграла в финале турнира WTA и завоевала четвертый трофей. Он, кстати, самый большой для представительницы Канады. В последний раз она была чемпионкой турнира в октябре 2023 года в Гонконге.

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