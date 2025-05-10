Сыграны стартовые матчи второго игрового дня в элитном дивизионе чемпионата мира 2025 по хоккею. Отчет читайте на "Футбол 24+".

ЧМ-2025, элитный дивизион, 1 тур

Группа А

Словения – Канада – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Шайбы: Хорват, 07:22 бол., Маккиннон, 23:41, Хорват, 33:38 бол., Добсон, 36:55.

Группа В

Норвегия – Казахстан – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: Йоганнесен, 05:33 – Старченко, 25:05 бол., Волков, 52:08.

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Сборная Канады, которая на ЧМ-2024 проиграла Швеции (2:4) в матче за третье место, стартовала встречей с командой Словении. Европейцам пришлось несладко – канадцы одержали убедительную победу со счетом 4:0.

Героем встречи стал 30-летний нападающий Бо Хорват – он оформил дубль. Три очка (1+2) набрал Нейтон Маккиннон.

В матче группы В сборная Казахстана неожиданно обыграла команду Норвегии. В 2024 году обе сборные заняли седьмые места в своих группах, одержав по две победы в семи сыгранных матчах.

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