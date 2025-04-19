Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) и американский боксер Энтони Голлавей (9-7-3, 7 КО) успешно прошли официальную процедуру взвешивания накануне поединка, который состоится в рамках вечера бокса Golden Boy Promotions в США.

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38-летний украинец показал на весах 81,4 кг, тогда как его соперник оказался немного легче – 81,2 кг. Оба боксера уложились в лимит полутяжелого веса, подтвердив готовность к бою.

Напомним, для Гвоздика этот поединок станет первым после поражения от Дэвида Бенавидеса за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе – тогда украинец (15 июня 2024 года) в 12-раундовом поединке уступил по очкам единогласным решением судей. Александр стремится вернуться на победный путь и укрепить свои позиции в полутяжелом весе, чтобы получить более прибыльные бои.

В свою очередь Голлавей, который в 19-ти боях одержал 9 побед и 3 ничьи и 7 раз уступал, будет иметь шанс заявить о себе, одолев титулованного соперника.

К слову, поединок между Гвоздиком и Голлавеем состоится 19 апреля в городе Оушенсайд (Калифорния). Это будет часть андеркарда поединка за звание абсолютной чемпионки мира в легчайшем весе среди женщин – действующая обладательница поясов Габриэла Фундора будет защищаться против Мэрилин Бадильо Амайи.