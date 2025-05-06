28-летняя Ангелина Калинина в обновленной версии рейтинга WTA расположилась на 75-м месте. Это позволило ей стать восьмой в истории украинской теннисисткой, кому удалось провести в топ-100 мирового реестра 200 и более недель.

Свитолина остается первой ракеткой Украины – опубликован новый рейтинг WTA

Впервые в сотню лучших теннисисток мира Калинина вошла в июле 2021 года. С тех пор она оттуда не выбывает.

Лучший результат Ангелины Калининой в мировом рейтинге – 25-я позиция. Она поднималась на нее в мае 2023 года.

За время пребывания в топ-100 украинка побеждала в декабре 2022 года на хардовом турнире WTA 125 в Лиможе (Франция), а в мае 2023-го играла в финале грунтового тысячника в Риме (Италия).

Свитолина узнала первую соперницу на тысячнике в Риме – недавно она ее обыграла