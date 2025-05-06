Калинина отметилась серьезным достижением в мировом рейтинге
Ангелина Калинина провела 200 недель в первой сотне рейтинга Женской теннисной ассоциации.
28-летняя Ангелина Калинина в обновленной версии рейтинга WTA расположилась на 75-м месте. Это позволило ей стать восьмой в истории украинской теннисисткой, кому удалось провести в топ-100 мирового реестра 200 и более недель.
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Впервые в сотню лучших теннисисток мира Калинина вошла в июле 2021 года. С тех пор она оттуда не выбывает.
Лучший результат Ангелины Калининой в мировом рейтинге – 25-я позиция. Она поднималась на нее в мае 2023 года.
За время пребывания в топ-100 украинка побеждала в декабре 2022 года на хардовом турнире WTA 125 в Лиможе (Франция), а в мае 2023-го играла в финале грунтового тысячника в Риме (Италия).
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