Действующий обладатель чемпионского пояса IBF в супертяжелом дивизионе рассчитывает устроить на ринге определенный хаос, чем планирует достичь решающего преимущества над объединенным чемпионом дивизиона.

Дюбуа заявил о своем прогрессе перед реваншем с Усиком: "Я прошел через это"

"Это мое возвращение и возрождение. Я иду на вершину, я заберу все у этого старика. Усику – 38, это факт. Мне 27 и у меня совсем другая энергия. Я выйду на ринг и устрою хаос, не знаю, как этот старик это переживет. Я просто его уничтожу, открою его раны и заберу все пояса", – заявил Дюбуа в комментарии The Stomping Ground.

Реванш Усик – Дюбуа состоится вечером 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. Первый бой, который был проведен в августе 2023 года, техническим нокаутом в девятом раунде выиграл Усик.

Дюбуа начал ныть перед реваншем против Усика: "Нет ажиотажа, на который я надеялся"