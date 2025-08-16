"Если честно, я думала, что начальную высоту не возьму, потому что состояние было не очень. Но все сложилось более-менее. Не так технично, как хотелось бы, но я благодарю, что так. 1,88 м – более-менее стабильно, можно было прыгать выше. Но этот помост не давал мне покоя весь сезон. У меня немного изменился разбег, и он не для помостов. И я понимаю, что меня так из стороны в сторону кидает – и я ничего не могу сделать.

Говорю тренеру: "Я как колбаса по разбегу, ничего не могу сделать". А тренер мне говорит, что у меня каждая попытка разная. Потом, когда адреналин начал поджимать, я поняла, что меня просто расшатывает, и я не могу собрать его до кучи. Насколько это возможно, я довольна, да", – сказала Табашник для Суспільне Спорт.

Напомним, Екатерина Табашник заняла 6-е место на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии. Другая украинка Ярослава Магучих стала победительницей соревнований с рекордным результатом 2,00 м.

Стоит отметить, что Табашник не выступала на турнирах уровня Бриллиантовой лиги еще с Олимпиады-2024 в Париже.

